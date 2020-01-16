ميناء باكو البحري يكشف حجم الشحنات المنقولة بين تركمانباشي وباكو

باكو، 16 يناير، أذرتاج

نقل عشرات آلاف ركاب و8ر21 ألف شاحنة كبيرة بين تركمانستان وأذربيجان عبر سفينة "برقرار" خلال السنوات الخمس الأخيرة.

أفادت أذرتاج عن بيان ميناء باكو التجاري الدولي البحري أنه تمر 5 سنوات على استقبال ميناء باكو سفينة برقرار التركماسنتانية التي زارت باكو وعلى متنها 47 شاحنة كبيرة و8 ركاب من اجل زيادة النقل على خط باكو – تركمانباشي بامكانياتها التي تسمح بتفريغ وشحن السفينة خلال مدة قصيرة.

يذكر أن سفينة برقرار ركبت بحوض بناء السفن الكرواتية واحضرت تركمانستان 5 ديسمبر 2014م وطوله 8ر155 م وعرضه 5ر17 م وارتفاعه 2ر12 م بحمولة 200 راكب و2400 طن و54 شاحنة كبيرة.