ميناء باكو البحري يكشف حجم الشحنات المنقولة بين تركمانباشي وباكو
AzerTAg.az
١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
باكو، 16 يناير، أذرتاج
نقل عشرات آلاف ركاب و8ر21 ألف شاحنة كبيرة بين تركمانستان وأذربيجان عبر سفينة "برقرار" خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أفادت أذرتاج عن بيان ميناء باكو التجاري الدولي البحري أنه تمر 5 سنوات على استقبال ميناء باكو سفينة برقرار التركماسنتانية التي زارت باكو وعلى متنها 47 شاحنة كبيرة و8 ركاب من اجل زيادة النقل على خط باكو – تركمانباشي بامكانياتها التي تسمح بتفريغ وشحن السفينة خلال مدة قصيرة.
يذكر أن سفينة برقرار ركبت بحوض بناء السفن الكرواتية واحضرت تركمانستان 5 ديسمبر 2014م وطوله 8ر155 م وعرضه 5ر17 م وارتفاعه 2ر12 م بحمولة 200 راكب و2400 طن و54 شاحنة كبيرة.
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