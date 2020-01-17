الوزير: سيتم استيراد سيارات الأجرة الكهربائية إلى أذربيجان

باكو، 16 يناير، اذرتاج

سيتم استيراد سيارات الأجرة الكهربائية إلى أذربيجان.

أفادت اذرتاج أن وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة رامين غولوزاده صرح بذلك في 15 يناير في الاجتماع مع الرئيس الهام علييف.

"تعمل 1500 سيارة من "سيارات أجرة لندن" في أذربيجان. في تبعية وزارتنا 1200 سيارة من "تاكسي لندن". بناءً على إرشاداتكم، حجزنا 100 سيارة من "تاكسي لندن" تفي بالمعايير الجديدة والعصرية. ميزة هذه سيارات الأجرة التي سيتم تسليمها إلى أذربيجان في غضون ثلاثة أشهر، هي أنها تعمل بالكهرباء، وليس بالوقود. أود أن أؤكد مجدداً أن سيارات الأجرة هذه تلبي تماماً المعايير الحديثة"، حسبما قال الوزير.