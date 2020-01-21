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    الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    نقل 772 ألف و690 طن من الشحن عموما عبر طرق السكك الحديدية خلال الشهر السابق وبلغت قيمته 8ر357 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن حجم الصادرات عبر السكك الحديدية خلال ديسمبر الماضي بلغ 230 ألف و369 طن بقيمة 76 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات 542 ألف و322 طن بقيمة 7ر281 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية
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