"سمارت آويا" الروسية تبدأ رحلة جوية بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
باكو، 21 يناير (أذرتاج).
ستقوم شركة الطيران الروسية "سمارت آويا" بتسيير رحلات مباشرة بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي ان الرحلات ستسير بالطائرات من طراز بوينغ 737 وفي أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
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