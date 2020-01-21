باكو، 21 يناير (أذرتاج). ستقوم شركة الطيران الروسية "سمارت آويا" بتسيير رحلات مباشرة بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي ان الرحلات ستسير بالطائرات من طراز بوينغ 737 وفي أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

AZERTAG.AZ : "سمارت آويا" الروسية تبدأ رحلة جوية بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل

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