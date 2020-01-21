  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    "سمارت آويا" الروسية تبدأ رحلة جوية بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل

    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج).

    ستقوم شركة الطيران الروسية "سمارت آويا" بتسيير رحلات مباشرة بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي ان الرحلات ستسير بالطائرات من طراز بوينغ 737 وفي أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

    AZERTAG.AZ :"سمارت آويا" الروسية تبدأ رحلة جوية بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
    الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
    الوزير: سيتم استيراد سيارات الأجرة الكهربائية إلى أذربيجان
    ١٦.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
    ميناء باكو البحري يكشف حجم الشحنات المنقولة بين تركمانباشي وباكو
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٧]
    سيارات مجهزة بالكاميرات الخاصة ستراقب مخالفات توقف المركبات المحظور
    "سمارت آويا" الروسية تبدأ رحلة جوية بين سانكت بطرسبورغ وباكو ابتداء من 2 ابريل