وفد أذربيجان يشارك في الاجتماع حول مسار النقل الدولي عبر بحر الخزر

باكو، 22 يناير، أذرتاج

شارك وفد أذربيجان في الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بتطوير "مسار خزر الدولي" والاجتماع العام في العام الحالي للرابطة الدولية للأشخاص الاعتباريين لـ"مسار خزر الدولي" المنعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان.

أفادت أذرتاج نقلاً عن الإدارة الاذربيجانية لملاحة بحر الخزر بأنه في الاجتماع الذي استغرق يومين بمشاركة ممثلي إدارات النقل البحري والسكك الحديدية وشركات الموانئ والخدمات اللوجستية من تركيا وكازاخستان وجورجيا وأوكرانيا ورومانيا والصين إلى جانب أذربيجان، تمثل الإدارة الاذربيجانية لملاحة بحر الخزر بالوفد الذي يترأسه رئيسها رؤوف ولييف.

نوقشت في الاجتماع المسائل مثل التقرير عن نتائج عمل الرابطة الدولية للأشخاص الاعتباريين لـ"مسار خزر الدولي" لعام 2019 والمصادقة على مجلس إدارة الرابطة والمصادقة على حجم النقل لـ"مسار خزر الدولي" في عام 2020 واختيار شركة مراجعة الحسابات لمراجعة الأعمال المالية والاقتصادية للرابطة الدولية للأشخاص الاعتباريين في عام 2019 والموافقة عليها، والمصادقة على ميزانية الرابطة وخطة عمل التسويق لعام 2020 وإحراج أعضاء جمعية Anaklia Development Consortium LLC من عضوية الرابطة الدولية وانتخابXi’an Continental Bridge International Logistics Co., Ltd.” (الصين) وAktau Sea North Terminal LLP (كازاخستان) في عضوية الرابطة والموافقة على شروط التعريفة الجمركية لـ"مسار خزر الدولي" بحلول عام 2020.

أبرزت المناقشات الحاجة إلى الاستخدام الفعال لإمكانات مسار النقل الدولي عبر بحر الخزر واجتذاب تدفق الشحنات إلى هذا المسار. وقد لوحظ أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة كفاءة النقل على هذا المسار وزيادة كفاءة التنسيق المتبادل. تبذل الدول المشاركة جهوداً متواصلة لتطوير الممر.