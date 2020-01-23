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    اقتصاد


    زيادة عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    استخدم 7ر236 مليون شخص من خدمات مترو أنفاق باكو خلال العام المنصرم.

    أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاء أن عدد مستخدمي خدمات المترو عام 2019م الماضي ازداد بنسبة 5ر2 في المائة قياسا إلى عام 2018م.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو
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