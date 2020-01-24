باكو، 24 يناير (أذرتاج). انتجت في أذربيجان في ديسمبر 288 سيارة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان قيمة الإنتاج من السيارات ووسائل النقل الأخرى وقطع غيار بلغت 16 مليون مانات. كذلك صنعت خلال شهر ديسمبر الماضي 4 جرارات.

AZERTAG.AZ : انتاج 288 سيارة في أذربيجان في ديسمبر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده