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    اقتصاد


    الإحصاءات تكشف عن حجم عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ البحرية الشهر السابق

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٣:١٦]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    بلغ حجم عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ البحرية خلال شهر ديسمبر العام الماضي 8ر805 ألف طن.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن أن 689 ألف طن من الشحنات كان من نصيب شحنات الترانزيت.

    وجاء في البيان أن عدد الركاب المنقولين بحرا بلغ 6ر2 ألف راكب.

    AZERTAG.AZ :الإحصاءات تكشف عن حجم عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ البحرية الشهر السابق
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