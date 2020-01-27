الخطوط الأذربيجانية توقف رحلاتها الجوية الى بكين مؤقتا
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٢]
باكو، 27 يناير (أذرتاج).
ستوقف شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) رحلاتها المباشرة من باكو الى بكين مؤقتا بسبب قلة الطلب عليها في الأعياد في الصين. قالت الشركة ان الرحلات الجوية بين باكو وبكين ستستمر حتى 30 يناير. ستتوقف حتى 8 مارس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٣:١٦]
٢٤.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٣]
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٤٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥٠]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٨]
١٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٢]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٥٦]
٢٢.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
٢١.٠١.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣١]
٢٥.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٤٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك