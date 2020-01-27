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    اقتصاد


    الخطوط الأذربيجانية توقف رحلاتها الجوية الى بكين مؤقتا

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 27 يناير (أذرتاج).

    ستوقف شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال) رحلاتها المباشرة من باكو الى بكين مؤقتا بسبب قلة الطلب عليها في الأعياد في الصين. قالت الشركة ان الرحلات الجوية بين باكو وبكين ستستمر حتى 30 يناير. ستتوقف حتى 8 مارس.

    AZERTAG.AZ :الخطوط الأذربيجانية توقف رحلاتها الجوية الى بكين مؤقتا
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