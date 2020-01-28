الخطوط الجوية الأذربيجانية تنبه مشترين تذاكر إلى الصين

باكو، 28 يناير، أذرتاج

من الممكن لمن اشترى تذكرة للرحلات المقرر تنفيذها حتى يوم الثامن والعشرين من مارس القادم بطائرات شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال أن يبدلوا مواعيد الرحلات او يستعيدوا مبالغها دون غرامة بسبب الأوضاع الوبائية السائدة على الصين.

أفادت أذرتاج عن بيان أذال أن المشترين يمكن لهم لاستعادة مبالغ التذاكر أن يتوجهوا إلى مكتب الشركة او المراجعة عبر الانترنت في حال شراء التذاكر عبر مواقع الشركة على الانترنت عن طريق البريد الالكتروني [email protected] او قسم الاتصال بموقع الشركة عبر العنوان https://help.azal.az/hc/az/requests/new .

يذكر أن شركة أذال توقف مؤقتا رحلاتها على خط باكو – بكين – باكو كل فبراير بسبب انخفاض طلبات للأعياد الصينية وذلك أن الرحلات إلى عاصمة الصين توقف ابتداء من فبراير كالعادة وتستأنف ابتداء من الثامن من مارس المقبل.