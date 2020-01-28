الإحصاءات تكشف عن حجم الشحن المنقول العام الماضي

باكو، 28 يناير، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن 3ر235 مليون طن من الشحنات نقل العام الماضي من جانب المؤسسات والأشخاص الطبيعية التي تعمل في مجال النقل.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن هذا المؤشر أكثر بنسبة 2ر2 في المائة من معطيات عام 2018م السابق.

وجاء في البيان أن 66 في المائة من الشحنات نقل برا و5ر6 في المائة عبر السكك الحديدية و5ر2 في المائة بحرا و1ر0 في المائة جوا.