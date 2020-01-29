شركتي سكة حديد أذربيجان وتركيا توقعان على اتفاقية جديدة

باكو، 29 يناير، أذرتاج

اتفقت شركتي سكة حديد أذربيجان وتركيا على تبادل استخدام عربات قطار للشحن.

أفادت أذرتاج عن سكة حديد أذربيجان أن وثيقة الاتفاقية الجديدة وقع عليها بحضور ممثلي المؤسستين ذاتي الصلة لكلا البلدين وتضم قواعد وتعليمات عامة حول تحرير وثائق دولية لنقل الشحن على عربات القطار ومسائل تعويضات والالتزامات بها والنظر في احتجاجات على ضياع او فساد او تضرر الشحنات المنقولة وكذلك قواعد تسديد الخسائر وغيرها من المسائل الخاصة بنقل الشحن بعربات القطار.