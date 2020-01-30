نقل 8ر17 في المائة من المنتجات المحضرة أذربيجان عبر السكك الحديدية
AzerTAg.az
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٤:١٩]
باكو، 30 يناير، أذرتاج
نقل 8ر17 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال يناير – نوفمبر العام الماضي عبر السكك الحديدية.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 8ر48 في المائة من الشحن المستورد نقل برا و8ر25 في المائة جوا و7ر5 في المائة بحرا.
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