نقل 8ر17 في المائة من المنتجات المحضرة أذربيجان عبر السكك الحديدية

باكو، 30 يناير، أذرتاج

نقل 8ر17 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال يناير – نوفمبر العام الماضي عبر السكك الحديدية.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 8ر48 في المائة من الشحن المستورد نقل برا و8ر25 في المائة جوا و7ر5 في المائة بحرا.