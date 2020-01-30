9ر5 في المائة من صادرات البلد نقل بالشاحنات

باكو، 30 يناير، أذرتاج

نقل 9ر5 في المائة من المنتجات المصدرة من أذربيجان خلال يناير – نوفمبر العام الماضي عبر الشاحنات برا.

أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاءات أن 5ر3 % من المنتجات المصدرة نقل عبر السكك الحديدية و4ر1 في المائة جوا و8ر0 في المائة بحرا.