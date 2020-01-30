9ر5 في المائة من صادرات البلد نقل بالشاحنات
AzerTAg.az
٣٠.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
باكو، 30 يناير، أذرتاج
نقل 9ر5 في المائة من المنتجات المصدرة من أذربيجان خلال يناير – نوفمبر العام الماضي عبر الشاحنات برا.
أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاءات أن 5ر3 % من المنتجات المصدرة نقل عبر السكك الحديدية و4ر1 في المائة جوا و8ر0 في المائة بحرا.
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