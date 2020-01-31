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    تنفيذ 2ر8 ملايين طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٣١.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    نفذت خلال العام الماضي 8 ملايين و6ر247 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ لدى الموانئ البحرية.

    أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاء أن 7 ملايين و547 ألف طن من الشحنات او 5ر91 في المائة منها هي الشحنات العابرة. وكان حجم الشحنات الباقية لدى الموانئ إلى اول يناير 3ر233 ألف طن.

    كما ازداد عدد الركاب المنقولين بحرا خلال العام الماضي بنسبة 4ر41 في المائة قياسا إلى عام 2018م السابق ليصل إلى 2ر22 ألف راكب.

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