تصدير 6743 طن من الشحنات جوا الشهر الماضي
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]
باكو، 1 فبراير، ائلفين جمالوف، أذرتاج
صدر 6743 طن من الشحنات من أذربيجان جوا خلال ديسمبر العام الماضي.
أفادت أذرتاج عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 1406 طن.
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