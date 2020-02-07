عبد الله الربيعة: السعودية تعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع أذربيجان

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

التقى رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع الجاليات فؤاد مرادوف والوفد المرافق له بالمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في 6 فبراير.

تفيد أذرتاج نقلاً عن اللجنة الحكومية أن فؤاد مرادوف أبلغ أنه يزور المملكة العربية السعودية لأول مرة وأعرب عن ارتياحه لزيارته هذا البلد وأضاف قائلاً إن العلاقات التي وضع أساسها الزعيم الوطني الأذربيجاني حيدر علييف والملك فهد بين عبد العزيز آل سعود تشهد نموا متواصلا بفضل جهود الرئيس إلهام علييف والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشاد الجانبان بالمستوى العالي للعلاقات بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية، وأعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة وأكدا أهمية تعزيز التعاون في المجال الإنساني.

أطلع رئيس اللجنة الحكومية الجانب العربي السعودي على عمل اللجنة التي يرأسها وأكد أن الأذربيجانيين مقيمون في أكثر من 50 دولة أجنبية وأنهم يندمجون بسهولة في المجتمعات المحلية. كما أفاد أنه يجري إنجاز المشاريع الكبيرة المتنوعة لأبناء الوطن المقيمين في الخارج.

أوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن القيادة العليا للمملكة العربية السعودية تولى أهمية كبيرة للعلاقات مع أذربيجان وأعرب عن استعداده لمناقشة مقترحات الجانب الأذربيجاني حول علاقات التعاون مع بلادنا.

وفي حديثه للوفد الأذربيجاني حول مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قال معاليه إن أنشطة المركز متعددة الأبعاد وأن مشاريعه لا تخدم مصلحة المملكة العربية السعودية فحسب، بل العالم الإسلامي بأسره.

خلال الاجتماع تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير التعاون بين البلدين وطرحا مقترحات ملموسة.