الوكالة الحكومية للملاحة تحذر أصحاب السفن

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

قد حذرت الوكالة الحكومية للملاحة أصحاب السفن.

أفادت أذرتاج أن رئيس المكتب الصحفي للوكالة تورال مصيبوف أن المركز الوطني تلقى تحذيراً من الأرصاد الجوية الهيدرولوجية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية عن خطر هيدرولوجي خاص. جاء في التحذير أنه ابتداء من ليلة الثامن إلى ظهر العاشر من فبراير ستزيد شدة الرياح الشمالية الغربية والشمالية من 20-25 م/ ث إلى 30-35 م/ ث في المنطقة البحرية. ستهب الرياح القوية على ارتفاع يتراوح من 38 إلى 40 متراً في الثانية في 9 فبراير. من المتوقع أن يصل ارتفاع الموجات من 3-5 أمتار إلى 7-9 أمتار.

منذ اللحظة التي يتم فيها إدخال توقعات الطقس في المركز الوطني للوكالة، تم توجيه تعليمات لمالكي السفن و قباطنة الميناء ومفتشي الميناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز الخدمة. تم تقديم المعلومات للسفن الراسية المتواجدة والمتبحرة على أراضي دائرة إدارة حركة السفن وأعطيت التعليمات المناسبة. وفقا لحالة الطقس، ستتمركز السفن بشكل آمن في الملاجئ والمرساة.

يدير المركز الوطني قبطان ذوو خبرة. بمجرد وضع السفن في الملاجئ الخاصة بكل منها، سيتم مراقبة عملية الهبوط على مرساة آمنة بشكل مستمر بواسطة الرادارات.