باكو، 12 فبراير، أذرتاج وقع حادث مروري عند جسر باقروف على شارع حيدر علييف وقالت وكالة باكو للنقل والمرور إن الحادث أدى إلى نشوب الزحام باتجاه العاصمة في كل من شطري الطريق الرئيسي والفرعي.

AZERTAG.AZ : حادث مروري يؤدي إلى الزحام على شارع حيدر علييف

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