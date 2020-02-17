سكة حديد أذربيجان للحاويات تأخذ في التعاون مع رايل كارغو الهنغارية

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

التقى مسؤول شركة سكة حديد أذربيجان للحاويات رشاد مجيدوف بمديرة شركة رايل كارغو في هنغاريا مارتا غابور ومندوب الشركة في جنوب شرقي أوروبا دانيل ديجو لبحث مسائل تنظيم مشترك لنقل الشحنات على خط أوروبا المركزية والشرقية وأذربيجان وآسيا الوسطى.

كما اتفق الطرفان في اللقاء على إطلاق أعمال تحديد قاعدة محتملة للشحنات وتبادل معلومات إحصائية حول الشحنات وإنشاء قاعدة قانونية للشراكة حيث أن الشركة الهنغارية تجد أذربيجان بصفتها بلدا للترانزيت لنقل شحناتها إلى آسيا الوسطى ومنها.