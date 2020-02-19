أذربيجان وروسيا تعززان التعاون في مجال ضمان سلامة الطيران

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

تعزز أذربيجان وروسيا التعاون في مجال ضمان سلامة الطيران.

تفيد أذرتاج نقلاً عن "شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية" المساهمة أنه في 18 فبراير قام الوفد للاتحاد الحكومي لتنظيم الملاحة الجوية للاتحاد الروسي (FDUM)برئاسة المدير العام إيغور مويسينكو بزيارة باكو. خلال الزيارة ، التقى الوفد الروسي أيضاً مع مدير إدارة الملاحة الجوية في أذربيجان فرحان غولييف. وقعت إدارة الملاحة الجوية الأذربيجانية (Azeraeronavigatsiya ) والاتحاد الحكومي لتنظيم الملاحة الجوية لاتحاد الروسي ذكرة تعاون ببينهما بغية توسيع نطاق التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة.

أشاد الجانبان في الاجتماع بزيادة حركة النقل الجوي في السنوات الأخيرة وبالتالي، فإن توفير خدمات الملاحة الجوية الآمنة والعالية الجودة هو اتجاه مهم للتعاون بين المنظمتين.

سيساهم توقيع المذكرة في الأنشطة المشتركة لمقدمي خدمات الطيران الوطنية في تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة لمعالجة مشاكل إدارة الحركة الجوية في المستقبل.