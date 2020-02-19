مسيرة قراباغ لعموم أوروبا في ألمانيا

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

ستقام بمسيرة قراباغ لعموم أوروبا المكرسة للذكرى الـ28 للإبادة الجماعية في خوجالي في ألمانيا بمبادرة من منظمات الشتات في حوالي 30 دولة حول العالم والتي ينظمها تحالف الأذربيجانيين الألمان في 22 فبراير في تمام الساعة 13:00 في ميدان "باريس" قرب بوابة براندينبورغ في برلين، بمناسبة الذكرى 28 لإبادة خوجالي.

أبلغت الجنة الشتات الأذربيجانية وكالة أذرتاج أنه تم تنظيم هذا الحدث من قبل أبناء الوطن المقيمين في أذربيجان وألمانيا وهولندا والمجر وبولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا والجمهورية التشيكية والنمسا وسويسرا والنرويج وفنلندا وفرنسا ورومانيا وكرواتيا والمملكة المتحدة واليونان ومولدوفا وأوكرانيا وجورجيا وتركيا والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى، وكذلك أعضاء في الشتات من الدول الصديقة.

سيرفع المشاركون في المسيرة المقامة عشية الذكرى السنوية ال28 لإبادة خوجالي الشعارات التالية موجهين إياها إلى المنظمات الدولية: " قراباغ هي أذربيجان!" و" نقول كلا للإرهاب!" و"أذربيجان تطالب العدالة" و"لا للامبالاة تجاه خوجالي" و"العار لقتلة الأبرياء والمسالمين!" و" قل: كفى للأكاذيب الأرمنية" و"اوقفوا الاحتلال!" و" قراباغ حقنا!"

سيطالب المشاركون في هذا الحدث بتقييم قانوني وسياسي دولي للإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبت في خوجالي وممارسة الضغط على أرمينيا لإعادة الأراضي الأذربيجانية المحتلة واستعادة الحقوق المنتهكة للأذربيجانيين المشرَّدين من أوطانهم، ووفاء أرمينيا للوثائق الدولية المتعلقة بالنزاع.

خلال المسيرة، سيتم توزيع الكتيبات على السكان المحليين والسياح والتي تعكس النتائج المريرة للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قراباغ الجبلية والأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت لأذربيجان نتيجة لسياسة أرمينيا العدوانية.

سيتم توزيع الكتيبات على السكان المحليين والسياح والتي تعكس النتائج المريرة للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قراباغ الجبلية والأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت إلى أذربيجان نتيجة سياسة أرمينيا العدوانية.

من المتوقع أن يشارك أكثر من ألف من مواطنينا في المسيرة. في نهاية مسيرة قراباغ لعموم أوروبا يتوخى إصدار البيان الختامي وتوجيهه إلى العديد من المنظمات الدولية.