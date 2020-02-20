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    الذاكرة الدموية


    إندونيسيا بوست تصدر طابعا بريديا مكرسا لمجزرة خوجالي

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]

    جكارتا، 20 فبراير، أذرتاج

    أصدرت شركة "إندونيسيا بوست" الحكومية طابعا بريديا مكرسا لمجزرة خوجالي في الذكرى السنوية الـ28 لهذه الجريمة البشعة المرتكبة ضد الأذربيجانيين المدنيين العزل على يد الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج أن الطابع البريدي يجسد زهرة اللوز التي تمثل شعار الحملة الدولية "العدالة لخوجالي" المطلقة بمبادرة ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مع عنوان الحملة الإلكترونية.

    AZERTAG.AZ :إندونيسيا بوست تصدر طابعا بريديا مكرسا لمجزرة خوجالي
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