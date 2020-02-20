اجتماع توعوي في دور العلم والتعليم في مكافحة التطرف الديني

قاخ، 20 فبراير، أذرتاج

نظمت اللجنة الحكومية لشؤون الطوائف الدينية مع السلطة التنفيذية لمحافظة قاخ وفرع قاخ للتعليم اجتماعا توعويا في دور العلم والتعليم في مكافحة التطرف الديني لدى المدرسة الثانوية المتوسطة بقرية زرنه للمحافظة.

وخطب في الاجتماع التوعوي الذي حضره أسرة المدرسة والتلاميذ والضيوف كل من موظف فرع زاقاتالا للجنة الحكومية للطوائف الدينية ترلان نزروف وموظف قسم الشؤون الاجتماعية السياسية والإنسانية لدى جهاز محافظ قاخ فريد مرادوف تناولوا في كلمات أهمية الموضوع الحساس وأكدوا على العلم والتعليم هما أكثر الأساليب تأثيرا في محاربة التطرف الديني والتشدد الديني اللذين يشكلان خطرا كبيرا على المجتمع خاصة الجيل الناشئ والشباب.