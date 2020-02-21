  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    هبوط اضطراري لطائرة متجهة من باكو إلى ألانيا في أنقرة

    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]

    باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأذربيجانية "Buta Airways" من طراز "J2 9111" متوجهة من باكو الى ألانيا اضطراريا بنجاح في مدينة أنقرة التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "Buta Airways" أن قائد الطائرة قرر الهبوط اضطراريا في مطار إسنبوغا لأنقرة بسبب الطقس الضبابي.

    واضطرت طائرة للهبوط في الساعة 11:08 بتوقيت باكو في أنقرة.

    وستغادر الطائرة من أنقرة إلى ألانيا بعد تحسن الأحوال الجوية.

    AZERTAG.AZ :هبوط اضطراري لطائرة متجهة من باكو إلى ألانيا في أنقرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
    أذربيجان وروسيا تعززان التعاون في مجال ضمان سلامة الطيران
    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]
    سكة حديد أذربيجان للحاويات تأخذ في التعاون مع رايل كارغو الهنغارية
    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
    المدير العام للبنك المركزي: نسعى إلى إطلاق دفع المدفوعات بالمواصلات العامة ببطاقات مصرفية
    ١٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]
    حادث مروري يؤدي إلى الزحام على شارع حيدر علييف
    هبوط اضطراري لطائرة متجهة من باكو إلى ألانيا في أنقرة