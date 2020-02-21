باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج) هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأذربيجانية "Buta Airways" من طراز "J2 9111" متوجهة من باكو الى ألانيا اضطراريا بنجاح في مدينة أنقرة التركية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "Buta Airways" أن قائد الطائرة قرر الهبوط اضطراريا في مطار إسنبوغا لأنقرة بسبب الطقس الضبابي. واضطرت طائرة للهبوط في الساعة 11:08 بتوقيت باكو في أنقرة. وستغادر الطائرة من أنقرة إلى ألانيا بعد تحسن الأحوال الجوية.

AZERTAG.AZ : هبوط اضطراري لطائرة متجهة من باكو إلى ألانيا في أنقرة

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