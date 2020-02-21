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    ديفيد خوتوداشفيلي: الإبادة الجماعية في خوجالي هي جريمة ضد الإنسانية

    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٥‎]

    تبليسي، 21 فبراير، أذرتاج

    لقد واجهنا العديد من المذابح والمآسي والإبادة الجماعية في التاريخ. لكن الإبادة الجماعية في خوجالي تختلف عن كل تلك المآسي.

    تصرح بذلك مدرس التاريخ الجورجي ديفيد خوتوداشفيلي في المقابلة مع أذرتاج.

    وقال: "لقد قرأت الكثير من المقالات حول الإبادة الجماعية في خوجالي. قتل الأرمن أكثر من 600 شخص في خوجالي بين عشية وضحاها، بما في ذلك الأطفال والمسنين والنساء الحوامل بوحشية لم يسبق لها مثيل. الإبادة الجماعية في خوجالي هي جريمة ضد الإنسانية.

    وقال ديفيد خوتوداشفيلي أيضاً إن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يغض الطرف عن هذه الفظائع. يجب وضع حد للمعايير الازدواجية في التعامل مع المجرمين ومن الواجب أن يتعرض المجرمون للعقوبات المستحقة. وإلا فإن البشرية ستواجه جرائم أكثر خطورة.

    خطايي عزيزوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    تبليسي

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