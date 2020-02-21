رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور السعودية

باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قام رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده والوفد المرافق له في 19 فبراير بزيارة الى المملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للإدارة الدينية أنه خلال الزيارة شارك شيخ الإسلام الله شكر باشازاده في الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد".

عقد شيخ الإسلام الله شكر باشازاده سلسلة من الاجتماعات بعد الاجتماع وبما في ذلك التقى مع أعضاء منظمة الشباب للعلاقات بين الحضارات "سلام" وأعضاء المجتمع المحلي وادلى بتصريح الصحفيين.

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 20 فبراير أعضاء مجلس إدارة المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. ونقل رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده تحيات الرئيس الاذربيجاني الهام علييف الى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أعرب ملك المملكة العربية السعودية عن امتنانه لتحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وطلب منه أن ينقل تحياته إلى رئيس جمهورية أذربيجان.