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    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال العام الماضي

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]

    باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم نقل 18.2 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 50.1 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و24.2 في المائة عن طريق الجو و5.8 في المائة عن طريق البحر.

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