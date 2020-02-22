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    تنفيذ 785.5 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]

    باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 785.5 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 761.1 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1.8 الف شخص.

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