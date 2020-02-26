إطلاق فيلم وثائقي بالقاهرة يحكي مأساة مذبحة خوجالي الأذربيجانية

باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

يشهد مقر السفارة الأذربيجانية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، إطلاق فيلم وثائقي جديد، برعاية السفير الأذربيجاني تورال رضاييف، حيث يحكي الفيلم مأساة مذبحة خوجالي الأذربيجانية وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين للمذبحة التي راح ضحيتها 613 مواطنا أذربيجانيا ومئات المصابين والمفقودين والنساء وكبار السن والأطفال على يد العصابات والميليشيات والجيش الأرميني في عام 1992.

وبحسب المستشار الإعلامي للسفارة الدكتور إيميل رحيموف فإن سفارة أذربيجان ستعقد ندوة عن المذبحة تتضمن عرض الفيلم للمنتج المصري أحمد إسماعيل الحريري وإخراج نور أحمد القرشي.

والفيلم يعتبر رسالة للمجتمع العربي والدولي ويكشف بجلاء مدى بربرية العصابات الأرمينية في مجزرة خوجالي التي أرادت بها بث الرعب في صفوف مواطني أذربيجان للاستيلاء على أراضيهم التاريخية.

ويظهر الفيلم وحشية الأرمن في تعاملهم مع المدنيين الأبرياء. فلو كان الهدف احتلا ل الأراضي الأذربيجانية لكان في إمكانهم احتجازهم أو سجنهم، ولكن الهدف كان أكبر من ذلك، وهو الإبادة الجماعية ومحو كل ما هو أذربيجاني من خلال التطهير العرقي، ناهيك عن التمثيل بالجثث في أفعال مقززة لا ترقى أبدا للإنسانية أو الضمير الحي.