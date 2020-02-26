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    الذاكرة الدموية


    السياسي المصري: ننشر صوت الحق لأذربيجان بين الشباب

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٩]

    القاهرة، 26 فبراير، أذرتاج

    قال عبد الرحمن سعد، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية والشخصية السياسية والأستاذ لجامعة بنها إن وزارة الشباب المصرية تبذل جهوداً لنشر صوت الحق لأذربيجان بين الشباب المصريين.

    قال السياسي المصري في مقابلة حصرية مع المراسل الخاص لوكالة أذرتاج إنه يجرى العمل بين الشباب الأذربيجاني في القاهرة والشخصيات السياسية والعامة المصرية والبرلمانيين لترويج الموقف العادل للشعب الأذربيجاني الصديق في الصراع الأرمني الأذربيجاني حول قاره باغ الجبلية. وكذلك يتم نشر حقائق إحدى أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية لعامة الناس.

    في إشارة إلى حقيقة أن مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية تأسست في عام 2012 لتعزيز التعاون بين السياسيين والشعبين في البلدين، قال عبد الرحمن سعد إن الهيئات التشريعية تتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير العلاقات بين البلدين.

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    السياسي المصري: ننشر صوت الحق لأذربيجان بين الشباب