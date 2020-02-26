صحيفة "نوفايا إزفستيا" الروسية: "فظاعة القرن: في 26 فبراير الذكرى السنوية لمذبحة خوجالي"

موسكو، 26 فبراير، أذرتاج

نشرت صحيفة "نوفايا إزفستيا" الروسية مقالاً تحت عنوان "فظاعة القرن: في 26 فبراير الذكرى السنوية لمذبحة خوجالي".

تفيد أذرتاج أنه في مقالته، يقول إيفان بتروفسكي إنه لا يمكن بأي دليل أو استناد إلى فترة الحرب تبرير مذبحة المدنيين خلال الصراع في قراباغ الجبلية.

يكتب المؤلف أنه في تاريخ البشرية هناك العديد من الصفحات المحزنة لقسوة ممثلي أمة واحدة تجاه أخرى. مذبحة خوجالي التي تحيا ذكراها السنوية في 26 فبراير، هي إحدى هذه الصفحات. هذه بلا شك واحدة من أروع مشاهد للصراع العسكري في قراباغ الجبلية. في عام 1992، قُتل وجُرح وفُقد المئات من سكان خوجالي، بمن فيهم النساء والأطفال.

توضح في المقال بالتفاصيل أحداث تلك الليلة المرعبة. ويضيف الكاتب قائلاً: "لا براءة لمثل هذه الفظائع ولا يمكن أن يكون لها براءة" مضيفاً أن "الفائزين" في هذه "المعركة" يفضلون عدم ذكر التاريخ الأسود بأي وسيلة مع محاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

فريده عبد اللاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو