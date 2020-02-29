باكو، 29 فبراير (اذرتاج). توقف شركة "الخطوط الجوية الأذربيجانية" (آزال) رحلات جوية الى إيران بسبب فيروس كورونا. أفادت أذرتاج نقلا عن الشركة ان شركة الخطوط الجوية "بوتا" ستعود من مطار إمام خوميني ليلة اليوم بدون الركاب مع تنفيذها رحلتها الأخيرة رقم J2-9005 في اتجاه باكو-طهران. كذلك ستوقف شركة "ايران اير" للطيران رحلاتها الجوية الى مطار باكو الدولي.

AZERTAG.AZ : توقف رحلات جوية بين أذربيجان وإيران

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده