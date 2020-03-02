كازاخستان تقيد الرحلات الجوية إلى أذربيجان

نور سلطان، 2 مارس، أذرتاج

قال بريك كامالييف نائب وزير تنمية الصناعة والبنية التحتية الكازاخستاني إن بلاده تخفض عدد الرحلات الجوية إلى البلاد التي تفشت فيه عدوى فيروس كورونا ابتداء من الخامس من مارس الجاري.

وأوضح أن الرحلة نور سلطان – باكو توقف ابتداء من 5 مارس فيما يخفض عدد الرحلات على خط ألماني – باكو إلى رحلة واحدة أسبوعيا من 5 رحلات أسبوعيا وعدد الرحلات على خط أكطاو – باكو من 7 رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة أسبوعيا.

وأضاف أن أصحاب التذاكر للرحلات المذكورة أعلاه لهم الحق ابتداء من اول مارس في استرداد أموالهم دون خصم.

أحمدوفا مراسلة أذرتاج