طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المقلعة لتنفيذ رحلة باكو – دبي تضطر إلى العودة

باكو، 2 مارس، أذرتاج

قبطان الطائرة الخاصة بشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال التي أقلعت مطار باكو الساعة 10.12 حسب توقيت باكو إلى دبي رقم ج2-011 قرر بالعودة وطلب السماح بالهبوط إلى مطار حيدر علييف الدولي في باكو.

وقال المطار في بيان إن الطائرة هبطت بنجاح عند الساعة 10.44 بعد قرار هبوط غير مخطط لأسباب فنية.