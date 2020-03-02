  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المقلعة لتنفيذ رحلة باكو – دبي تضطر إلى العودة

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٩]

    باكو، 2 مارس، أذرتاج

    قبطان الطائرة الخاصة بشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال التي أقلعت مطار باكو الساعة 10.12 حسب توقيت باكو إلى دبي رقم ج2-011 قرر بالعودة وطلب السماح بالهبوط إلى مطار حيدر علييف الدولي في باكو.

    وقال المطار في بيان إن الطائرة هبطت بنجاح عند الساعة 10.44 بعد قرار هبوط غير مخطط لأسباب فنية.

    AZERTAG.AZ :طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المقلعة لتنفيذ رحلة باكو – دبي تضطر إلى العودة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٠]
    انتاج 192 سيارة في أذربيجان في يناير
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
    نقل 406 ألف راكب بالسكك الحديد خلال يناير
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]
    نقل 17.6 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال يناير
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]
    ارتفاع عدد الركاب جوا خلال شهر يناير
    طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية المقلعة لتنفيذ رحلة باكو – دبي تضطر إلى العودة