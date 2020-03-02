ارتفاع عدد الركاب جوا خلال شهر يناير
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٢٣]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم نقل 194.4 الف راكب جوا خلال شهر يناير من العام الجاري أو أكثر من 19.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.7 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.3 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:١١]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك