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    ارتفاع عدد الركاب جوا خلال شهر يناير

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم نقل 194.4 الف راكب جوا خلال شهر يناير من العام الجاري أو أكثر من 19.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.7 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.3 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الركاب جوا خلال شهر يناير
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