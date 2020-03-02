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    نقل 406 ألف راكب بالسكك الحديد خلال يناير

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نقل 406 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال شهر يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 72 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2019 الماضي.

    شهد شحن 358 عربة قطار وتفريغ 318 عربة قطار يوميا متوسطا.

    وتم تنفيذ عمليات الشحن 16.4 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و3 آلاف طن باتجاه الغرب و0.7 ألف طن باتجاه الجنوب.

    AZERTAG.AZ :نقل 406 ألف راكب بالسكك الحديد خلال يناير
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