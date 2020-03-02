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    انتاج 192 سيارة في أذربيجان في يناير

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٠]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انتجت في أذربيجان في يناير 192 سيارة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 63.1 مليون مانات شهريا. وزاد إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 72.8 في المئة والمركبات الأخرى بنسبة 89.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

    AZERTAG.AZ :انتاج 192 سيارة في أذربيجان في يناير
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