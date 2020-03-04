ملاحة بحر خزر الأذربيجانية تفرض قيودا على نقل العبارات نحو كازاخستان

باكو، 4 مارس، أذرتاج

تنفيذا للتدابير الوقائية الهادفة إلى الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 2019 توقف كازاخستان استقبال سفن قادمة من الخارج إلى ميناءيها في أكطاو وكوريك في بحر الخزر ابتداء من الخامس من مارس الحالي غدا وأشعر الجانب الكازاخي بهذا الشأن جميع الشركات الناشطة في بحر الخزر بالنقل البحري بما فيه ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية أسكو.

وقالت ملاحة أذربيجان في بيان إن القرار الصادر يشمل على تأجيل دخول وسائل النقل والركاب والسواق ومرشدي عربات القطار البلد إلى أجل غير مسمى مع استمرار نقل عربات القطار عبر العبارات.

اذ تعلن أسكو أن بيع التذاكر توقفت للركاب والشحنات إلى اشعار آخر بهذا الصدد.

وأضافت أن أسكو شددت إجراءات وقائية في جميع السفن والعبارات التابعة لها ضمن التدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا.