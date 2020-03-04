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    مطار حيدر علييف الدولي يحتل المكان الأول في مسابقة "لوفتهانسا جروب"

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج).

    حصل مطار حيدر علييف الدولي جائزة جديدة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المطار ان مطار باكو حصل على المكان الأول في مسابقة "لوفتهازا جروب" بين مطارات القارة.

    AZERTAG.AZ :مطار حيدر علييف الدولي يحتل المكان الأول في مسابقة "لوفتهانسا جروب"
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