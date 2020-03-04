باكو، 4 مارس (أذرتاج). حصل مطار حيدر علييف الدولي جائزة جديدة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المطار ان مطار باكو حصل على المكان الأول في مسابقة "لوفتهازا جروب" بين مطارات القارة.

AZERTAG.AZ : مطار حيدر علييف الدولي يحتل المكان الأول في مسابقة "لوفتهانسا جروب"

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