مطار حيدر علييف الدولي يحتل المكان الأول في مسابقة "لوفتهانسا جروب"
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
باكو، 4 مارس (أذرتاج).
حصل مطار حيدر علييف الدولي جائزة جديدة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المطار ان مطار باكو حصل على المكان الأول في مسابقة "لوفتهازا جروب" بين مطارات القارة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك