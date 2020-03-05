فرض القيود المؤقتة على دخول السفن الرافعة للعلم الإيراني إلى الموانئ الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٠١]
باكو، 5 مارس، أذرتاج
تفرض الوكالة البحرية الحكومية التابعة لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة قيوداً مؤقتةً على دخول السفن التي ترفع علم دولة جمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الموانئ الأذربيجانية في إطار التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع الخطر الذي قد يسببه فيروس كورونا في أراضي أذربيجان.
صرح بذلك رئيس المكتب الصحفي للوكالة البحرية الحكومية تورال مصيبوف لوكالة أذرتاج.
وقال إن اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير المطلوبة في هذا الصدد هو في محط النظر للوكالة البحرية الحكومية.
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