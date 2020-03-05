الجانب الاذربيجاني يعدل قراره عن القيود المفروضة على نقل العبارات إلى كازاخستان

باكو، 4 مارس، أذرتاج

تم إدخال التعديلات في القرار حول وضع الحد من استخدام العبارات إلى مينائي أكتاو وكوريك الكازاخستانيتين بسبب فيروس كورونا في بحر قزوين اعتباراً من 5 مارس.

تفيد أذرتاج نقلاً عن شركة الملاحة في بحر الخزر الأذربيجانية المساهمة (ASCO) أنه تم إجراء مفاوضات بين الوكالات المعنية في أذربيجان وكازاخستان. بعد المحادثات، سمح بنقل الركاب والشاحنات بالعبارات إلى جنب العربات من بلادنا في اتجاه كازاخستان. لا يزال الحظر المفروض على استخدام السيارات الصغيرة ساري المفعول.

ومع ذلك، لا يزال يسري مفعول قرار الحظر لنقل أي مركب خاص لإيران، وكذلك المواطنين الإيرانيين إلى كازاخستان بواسطة سفن ASCO في اتجاه مينائي أكتاو وكوريك الكازاخستانيتين.

فيما يتعلق بالقرار، تبلغ ASCO الركاب وأرباب الأعمال بأن مبيعات التذاكر قد استؤنفت. السفينة العبارة " البروفيسور جول" الخاصة لASCO موجودة حاليًا في ميناء آلات للتحميل. بعد الانتهاء من التحميل وإعداد الوثائق ستتجه السفينة إلى ميناء كوريك الكازاخستاني.