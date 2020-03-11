سكة الحديد للحاويات: لن يؤثر فيروس كورونا تأثيرا يذكر على نقل الشحنات من إيران إلى أذربيجان

باكو، 11 مارس، أذرتاج

قال رشاد مجيدوف مدير تنمية التجارة لدى شركة سكة الحديد للحاويات إن عدوى فيروس كورونا لن يؤثر تأثيرا يذكر على نقل الشحنات من إيران إلى أذربيجان.

أوضح مجيدوف أن فيروس كورونا المهدد بالانتشار على المنطقة أدى إلى مشكلات في مجال اللوجستية وما أدى ذلك إلى انخفاض في مجال نقل الشحنات الواردة من إيران بل في مجال اللوجستية: "لان المستودع اذا يخلو عن بضائع للنقل فذلك يعدّ مشكلة خاصة باللوجستية".

وأشار مجيدوف إلى أن الصين اتجاه النقل الرئيس قد خفض بعض المؤسسات والمصانع فيها حجم الإنتاج ويزداد حجم نقل الشحنات بواسطة الحاويات بنسبة 50 في المائة على الأقل سنويا ومن المتوقع زيادة مذكورة هذا العام أيضا ولا يتوقع تأثير فيروس كورونا تأثيرا يذكر على مجال النقل.