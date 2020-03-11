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    باكو تستضيف منتدى معاملات الشركات في النقل

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    تستضيف باكو اليوم 11 مارس منتدى معاملات الشركات في النقل الدولي بدعم كاسبيان اوروبيان كلاب.

    أفادت أذرتاج أن المنتدى يشارك فيه ممثلون عن مؤسسات الحكومة والوزارات واللجان والوكالات والخدمات العامة في مجال النقل.

    ومن المخطط في برنامج الفعاليات تكوين ظروف إضافية للتواصل والتعامل بين المشاركين.

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