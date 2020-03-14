فرض القيود على السفر بقطار باكو- تبيليسي- باكو

باكو، 14 مارس، أذرتاج

تم فرض قيود مؤقتة على سفر مواطني أذربيجان في اتجاه باكو - تبليسي، وعلى سفر المواطنين الأجانب في اتجاه تبليسي – باكو بالقطار.

وأبلغ المكتب الصحفي لشركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة لوكالة أذرتاج أن الشركة المساهمة ستعيد مبلغ ثمن التذاكر إلى حامليها.

على أساس المعلومات الصادرة عن مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان أنه تم اتخاذ القرار بإغلاق حدود الدولة مؤقتاً بين أذربيجان وجورجيا من منتصف الليل يوم 14 مارس 2020 لضمان سلامة وصحة مواطني البلدين. سيتم توفير الممر اللازم لعودة المواطنين الجورجيين في أذربيجان إلى جورجيا ومواطني أذربيجان في جورجيا إلى اذربيجان. في نفس الوقت، سيكون هناك ممر العبور لنقل البضائع.