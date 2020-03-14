"أزال" للطيران تضيف تعديلات على قرارها عن تبديل التذاكر

باكو، 14 مارس، أذرتاج

كما أفدنا في وقت سابق أن إدارة النقل الجوي الوطني لأذربيجان اتخذ القرار بخصوص إعادة وتبديل التذاكر لجميع الوجهات الملغاة من شركتي AZAL وButa Airways وكذلك تغيير الوجهات العاملة الحالية بسبب الوضع الوبائي في بلدان مختلفة.

أفاد المكتب الصحفي لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL) لوكالة أذرتاج أنه ستضيف التعديلات التالية لتلبية الطلبات العديدة للركاب:

- يمكن للمسافرين الذين حجزوا تذاكر لرحلات طيران Buta Airways إلى كييف ولفيف وخاركيف وأوديسا أن يعيدوا أو يبدلوا تذاكر الطيران بدون رسوم بسبب إغلاق المجال الجوي الأوكراني ؛

- يجوز لموظفي الخدمة المدنية والعاملين في المجال الطبي والطلبة إرجاع أو تبديل التذاكر دون أي عقوبة على جميع اتجاهات AZAL و Buta Airways بتقديم الوثيقة المصدقة على وضعهم ؛

- يمكن لجميع الركاب الذين اشتروا تذاكر الرحلات العاملة لخطوط AZALوButa Airways الجوية تغيير مواعيد مغادرتهم أو وصولهم دون أي رسوم أو غرامة ودون النظر في تاريخ التذكرة. لهذا يكفي تقديم تذكرة (مطبوعة أو مصورة في سكاين)؛

- يمكن تبديل كل تذكرة دون غرامة مرة واحدة فقط.

تعمل جميع الخدمات في الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة (AZAL) في نظام العمل المشدد. يرجى من الركاب إظهار الصبر والتفاهم عند مخاطبة مركز الاستعلامات أو خدمة الدعم للشركة وستتم استجابة جميع أسئلة الركاب ويتم النظر في جميع المسائل المتعلقة بإرجاع التذاكر أو تبديلها بالتناوب. لإرجاع التذاكر التي تم شراؤها عن طريق الإنترنيت يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشركة الطيران مع مركز الاستعلامات على عنوان “[email protected]” أو عبر الاتصال العكسي بنا على عنوان“https://help.azal.az/hc/az/requests/new” . في حالة شراء التذكرة من وكالة السياحة أو وكالة السفر للطيران، ترجى مخاطبة مكاتب الحجز التابعة لوكالة السفر ذات الصلة. في حالة الدفع بواسطة بطاقة الائتمان أو الخصم، ستتم إعادة الأموال إلى البطاقة.