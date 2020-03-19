وقف حركة القطارات من باكو إلى كل من موسكو وروستوف وكييف ولا تباع تذاكر السير للسفر الأخير إلا لمواطني روسيا
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
باكو، 19 مارس، أذرتاج
توقف حركة قطارات الركاب التي تنفذ السفر على خطي باكو – موسكو – باكو وباكو – روستوف – باكو إلى إشعار خاص.
قالت شركة سكة حديد أذربيجان إن القرار صدر وفقا للاتفاقية بين رئيسي البلدين بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 18 مارس 2020م.
ويعم القرار كذلك على وقف حركة سير قطار الركاب على خط باكو – كييف – باكو ابتداء من 21 مارس وقطار الركاب على خط باكو – موسكو – باكو وخط باكو – روستوف – باكو ابتداء من 26 مارس إلى اشعار خاص.
وأعلنت أن آخر سفر قطار الركاب على خط باكو – روستوف ينطلق من باكو الساعة 3.25 يوم 22 مارس ولا تباع تذاكر للسفر إلا لمواطني روسيا.
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