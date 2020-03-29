نقل 34.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم نقل 34.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري بارتفاع قدرها 4.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 59.1 في المائة من البضائع بالسيارات و6.8 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.8 في المئة عن طريق البحر و0.1 في المئة عن طريق الجو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٥]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:١٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤١]
٢٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
٢١.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٢:٥٧]
٢١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٢:٣١]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٢:٥٤]
٢١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
٢٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
٢٧.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٥١]
٢٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك