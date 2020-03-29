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    اقتصاد


    نقل 34.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم نقل 34.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري بارتفاع قدرها 4.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 59.1 في المائة من البضائع بالسيارات و6.8 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.8 في المئة عن طريق البحر و0.1 في المئة عن طريق الجو.

    AZERTAG.AZ :نقل 34.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات
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