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    ارتفاع عدد الركاب جوا

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم نقل 340.5 الف راكب جوا خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري أو أكثر من 17.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.7 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.3 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.

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