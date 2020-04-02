عرض المسرحية "الشيروان شاه خليل الله الاول" عبر الانترنت لاول مرة بالتفاعل المباشر مع المشاهدين

باكو، 2 أبريل ، أذرتاج

شرع مركز متحف ايتشري شهر التابع لادارة محمية ايتشري شهر الحكومي التاريخية المعمارية الهندسية في عرض مسرحية "الشيروان شاه خليل الله الاول" كل ايام السبت ابتداء من اول مارس لدى قصر ملوك الشيروان شاه حيث موعد العرض التالي يوم 3 ابريل عبر شبكة الانترنت لاول مرة باستخدام الوسمة #MuseumFromHome.

وتقدم المسرحية باداء طلبة الجامعة الاذربيجانية للثقافة والفنون الجميلة وكلية فن المسرح.

ويهدف المشروع الى احضار المسرح الى المتحف لاول مرة لجمع الشخصيات التاريخية مع الزوار والقرون بين جدران القصر العتيقة.

ومن المزايا الطريفة للعرض أن الصور والشخصيات في المسرحية يخرجون احيانا من قرنهم ويقعون في القرن الحديث ويتواصلون بالتفاعل المباشر مع المشاهدين بغية تعليم دروس تاريخية حية لهم من خلال ذلك مع نقل رسائل هامة اليهم.